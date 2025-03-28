Блог | Процессуальное равенство или выборочное правоприменение? Актуальные риски в судебной практике ВАКС
Судебная практика Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) демонстрирует тенденцию к самостоятельному толкованию норм уголовного процессуального законодательства. Это можно рассматривать как попытку сформировать новые подходы к правоприменению, однако возникает риск выборочного применения процессуальных норм, что подрывает принцип равенства сторон в судебном процессе.
Необычный подход ВАКС: новая практика или проблема?
Уголовное процессуальное законодательство устанавливает четкие правила, которые должны соблюдаться всеми участниками судебного процесса. Однако судебные решения ВАКС свидетельствуют о внедрении нестандартных подходов, не предусмотренных УПК Украины. К примеру, по делу "Роттердам+" суд установил процессуальные сроки для подачи ходатайств о возвращении обвинительного акта и возражений на них на стадии подготовительного заседания, хотя действующее законодательство таких требований не содержит. Это означает, что суд фактически создает новые процессуальные механизмы, которые могут варьироваться в зависимости от обстоятельств дела.
Такие действия порождают риск выборочного применения норм: в одних случаях сторона защиты может столкнуться с процессуальными ограничениями, а в других нет. Например, по тому же делу "Роттердам+" прокурору разрешили подать дополнения к возражениям после истечения установленного срока, в то время как стороне защиты в аналогичной ситуации было отказано. Подобная практика противоречит принципу равенства сторон и подвергает сомнению объективность судебного разбирательства.
Игнорирование императивных норм УПК: новый стандарт правоприменения?
Еще одним тревожным сигналом стал неучет ВАКС ключевых процессуальных нарушений по тому же делу "Роттердам+", которые в других производствах были бы безусловным основанием для возвращения обвинительного акта. Среди таких нарушений:
- Несоблюдение права на уведомление обвиняемых. Два человека, находящиеся за границей, не были должным образом проинформированы о завершении досудебного расследования. Отсутствие публикаций в общегосударственных СМИ и на сайте Офиса генерального прокурора нарушает статьи 290 и 297-5 УПК Украины. Верховный Суд неоднократно отмечал, что ненадлежащее оповещение обвиняемого является существенным нарушением, которое делает невозможным реализацию права на защиту.
- Нарушение порядка вручения обвинительного акта. Одному из обвиняемых обвинительный акт не был вручен под расписку, что противоречит ч. 1 ст. 293 УПК Украины. Верховный Суд считает ненадлежащее вручение обвинительного акта основанием для его возвращения.
Оба эти нарушения не являются формальными техническими недостатками, а напрямую затрагивают права обвиняемых. Игнорирование этих норм создает опасный прецедент, когда процессуальные гарантии могут нарушаться без юридических последствий для стороны обвинения.
Последствия: подрыв доверия к судебной системе
Функционирование судебной системы должно основываться на правовой определенности. Если закон устанавливает конкретные правила, их следует неукоснительно соблюдать, а не адаптировать в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Однако практика ВАКС демонстрирует, что процессуальные гарантии для защиты могут изменяться, что нарушает баланс уголовного судопроизводства и подрывает доверие к судебной системе в целом.
Время покажет, как будет развиваться дело "Роттердам+". Однако уже сейчас очевидно, что избирательное правоприменение создает угрозу для принципа равенства сторон в судебном процессе. Адвокатское сообщество и правозащитники должны обратить внимание на эти тенденции и требовать строгого соблюдения уголовно-процессуального законодательства для обеспечения справедливого судопроизводства.