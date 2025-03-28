Судебная практика Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) демонстрирует тенденцию к самостоятельному толкованию норм уголовного процессуального законодательства. Это можно рассматривать как попытку сформировать новые подходы к правоприменению, однако возникает риск выборочного применения процессуальных норм, что подрывает принцип равенства сторон в судебном процессе.

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Необычный подход ВАКС: новая практика или проблема?

Уголовное процессуальное законодательство устанавливает четкие правила, которые должны соблюдаться всеми участниками судебного процесса. Однако судебные решения ВАКС свидетельствуют о внедрении нестандартных подходов, не предусмотренных УПК Украины. К примеру, по делу "Роттердам+" суд установил процессуальные сроки для подачи ходатайств о возвращении обвинительного акта и возражений на них на стадии подготовительного заседания, хотя действующее законодательство таких требований не содержит. Это означает, что суд фактически создает новые процессуальные механизмы, которые могут варьироваться в зависимости от обстоятельств дела.

Такие действия порождают риск выборочного применения норм: в одних случаях сторона защиты может столкнуться с процессуальными ограничениями, а в других нет. Например, по тому же делу "Роттердам+" прокурору разрешили подать дополнения к возражениям после истечения установленного срока, в то время как стороне защиты в аналогичной ситуации было отказано. Подобная практика противоречит принципу равенства сторон и подвергает сомнению объективность судебного разбирательства.

Игнорирование императивных норм УПК: новый стандарт правоприменения?

Еще одним тревожным сигналом стал неучет ВАКС ключевых процессуальных нарушений по тому же делу "Роттердам+", которые в других производствах были бы безусловным основанием для возвращения обвинительного акта. Среди таких нарушений:

Несоблюдение права на уведомление обвиняемых. Два человека, находящиеся за границей, не были должным образом проинформированы о завершении досудебного расследования. Отсутствие публикаций в общегосударственных СМИ и на сайте Офиса генерального прокурора нарушает статьи 290 и 297-5 УПК Украины. Верховный Суд неоднократно отмечал, что ненадлежащее оповещение обвиняемого является существенным нарушением, которое делает невозможным реализацию права на защиту. Нарушение порядка вручения обвинительного акта. Одному из обвиняемых обвинительный акт не был вручен под расписку, что противоречит ч. 1 ст. 293 УПК Украины. Верховный Суд считает ненадлежащее вручение обвинительного акта основанием для его возвращения.

Оба эти нарушения не являются формальными техническими недостатками, а напрямую затрагивают права обвиняемых. Игнорирование этих норм создает опасный прецедент, когда процессуальные гарантии могут нарушаться без юридических последствий для стороны обвинения.

Последствия: подрыв доверия к судебной системе

Функционирование судебной системы должно основываться на правовой определенности. Если закон устанавливает конкретные правила, их следует неукоснительно соблюдать, а не адаптировать в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Однако практика ВАКС демонстрирует, что процессуальные гарантии для защиты могут изменяться, что нарушает баланс уголовного судопроизводства и подрывает доверие к судебной системе в целом.

Время покажет, как будет развиваться дело "Роттердам+". Однако уже сейчас очевидно, что избирательное правоприменение создает угрозу для принципа равенства сторон в судебном процессе. Адвокатское сообщество и правозащитники должны обратить внимание на эти тенденции и требовать строгого соблюдения уголовно-процессуального законодательства для обеспечения справедливого судопроизводства.