В Запорожье вспыхнул масштабный пожар на территории конного клуба. Фото

В одном из сел Запорожского района 21 сентября разгорелся сильный пожар на территории конного клуба. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте. По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Разумовка.

Что известно о пожаре

Спасатели выяснили, что горело одноэтажное складское помещение площадью 1000 квадратных метров. Примерно половину здания охватило пламя.

Оперативные действия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли локализовать, а затем и ликвидировать пожар, что помогло предотвратить дальнейшее распространение огня на сооружения, расположенные рядом.

Тушение осложнялось горением большого количества заготовленного сена, отметила пресс-служба. Из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе.

О животных, которые могли пострадать в пожаре, ничего не сообщается. Причина возгорания пока не установлена. "По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", – заявили спасатели.

От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлекалось 37 спасателей и восемь единиц техники, от КП "Водоканал" – два сотрудника и две единицы техники, от ситуационного центра ЦЗ г. Запорожье – два сотрудника и одна единица техники.

