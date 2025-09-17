В Киеве мощный пожар охватил крышу пятиэтажки, с огнем боролись десятки спасателей. Фото

В Шевченковском районе Киева произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме. Спасатели тушили огонь на площади 1500 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 17 сентября, в 1:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе на улице Ружинской.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на крыше пятиэтажного жилого дома. В 2:38 пожар локализовали на площади 1500 кв. м, а в 3:40 – ликвидировали", - уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации привлекались 40 спасателей и 9 единиц техники. К счастью, в результате пожара пострадавших нет.

