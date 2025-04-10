В Запорожье пострадавшие от обстрела 21 марта получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В "Зеленом центре" в Запорожье продуктовую помощь Фонда Рината Ахметова получили люди, чье жилье пострадало 21 марта этого года во время одного из наиболее массированных ракетных обстрелов города.

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Выдачи осуществлялись среди жителей, зафиксировавших последствия повреждений в Департаменте социальной защиты Запорожья. Выдача для этой категории граждан завершена.

Также в Зеленом центре продолжают получать помощь вынужденные переселенцы льготных категорий. До 25 апреля выдачи продлятся для переселенцев из Гуляйпольской общины.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.