В Запорожье переселенцы уязвимых категорий могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова

В "Зеленом центре" в Запорожье продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Пока продуктовые наборы получают вынужденные переселенцы из Херсонской территориальной громады, которые относятся к следующим категориям:

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– ВПЛ с инвалидностью I–III групп,

– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи и лица, официально удерживающие трех или более несовершеннолетних детей.

В марте помощь получили вынужденные переселенцы этих категорий, ранее живших в Волновахской, Малиновской, Михайловской, Веселовской и Степногорской громадах.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.