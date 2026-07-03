В выходные в Украине ожидается похолодание: где ожидаются дожди. Карта

На выходных, 4 и 5 июля, в Украине изменится погода. После жары в большинстве областей наступит похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами.

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Больше всего дождей ожидается 4 июля. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Погода в Украине 4 июля

Ночью дожди пройдут в северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем осадки охватят почти всю территорию Украины, кроме юго-запада и Киевской области.

В большинстве регионов пройдут умеренные дожди, местами возможны значительные осадки, грозы, град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов, днем — от 21 до 26 градусов. На юге и востоке страны будет теплее: ночью от 18 до 23 градусов, днем — от 26 до 31 градуса.

В Киеве в субботу прогнозируют дождливую погоду. Температура воздуха ночью составит от 18 до 20 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

Погода в Украине 5 июля

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в северных, восточных и юго-восточных областях. На остальной территории Украины синоптики не прогнозируют значительных осадков.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 18 градусов, днем — от 21 до 28 градусов.

В Киеве в этот день также возможны небольшие дожди. Днем термометры покажут от +22 до +24 градусов, ночью от +16 до +18.

Напомним, жаркая погода в Украине уже сменяется прохладной. Украинцы пережили волну жары, пришедшую из Европы, и уже с сегодняшнего дня почувствуют, как она будет спадать. В ближайшей перспективе синоптики не прогнозируют +35 градусов и выше — напротив, будут преобладать комфортные температуры на уровне +25 градусов и даже ниже.

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