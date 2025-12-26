В ВСУ ввели новый стандарт догоспитальной помощи военным: почему это важно

Первичная медицинская карта по форме № 001/о в Вооруженных силах Украины с февраля 2025 года является электронной и в ее основе лежит начальная Карточка пострадавшего по форме № 002/о Это не просто переход от бумаги к цифре, а минимизация медицинских ошибок.

О результатах проекта сообщило Министерство обороны. Пресс-служба отметила, что так украинская военная медицина переходит на стандарты НАТО, формирует базу для лечения боевых травм и обеспечения соцсправедливости для защитников.

Основные минусы бумажных документов

На протяжении десятилетий основой учета в военной медицине была бумажная "форма 100". В условиях интенсивных боевых действий бумажки могли потеряться, стать нечитаемыми, а данные в них часто были неполными. Это создавало проблемы:

для врачей: невозможность быстро отследить, какие препараты (например, обезболивающие или антибиотики) уже получил раненый на предыдущем этапе;

для бойцов: трудности с доказательством факта ранения для получения выплат или статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

для системы: отсутствие статистики, которая позволяет анализировать эффективность турникетов, гемостатиков, методов эвакуации и тому подобное.

В основе новой системы – сочетание двух документов, которые сопровождают воина от момента ранения до тылового госпиталя.

Карточка пострадавшего (форма № 002/о)

Она заполняется в момент оказания первой помощи (под огнем или в ближайшем укрытии) и является первоисточником. Именно из этой бумажной карточки данные впоследствии переносятся в электронную систему.

Основные нюансы:

кто заполняет: боевой медик, санитар-стрелок или побратим (само- или взаимопомощь);

что представляет собой: это компактный бланк, изготовленный из специальной влагостойкой и прочной бумаги, на котором можно писать даже под дождем или в условиях сильного загрязнения;

что фиксирует: механизм травмы, критические кровотечения, точное время наложения турникета и введенные обезболивающие или антибиотики.

Первичная медицинская карта эПМК (форма № 001/о)

Это медицинский документ, подтверждающий факт оказания медпомощи на догоспитальном этапе, который ведется в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ) и только при отсутствии технической возможности допускается ее ведение в бумажном виде.

Основные нюансы:

кто заполняет: квалифицированный медперсонал на стабилизационных пунктах (Роль 1) и в передовых хирургических подразделениях (Роль 2);

функция: аккумулирует все данные о состоянии пациента, результаты диагностики (лабораторная диагностика, УЗИ eFAST, рентген и т.д.), хирургические вмешательства;

срок хранения: 25 лет;

доступ: только авторизованный медицинский персонал и сам пациент или его представитель по закону о защите персональных данных.

Преимущества электронного формата

"Внедрение Первичной медицинской карты и Карточки пострадавшего создает единое информационное поле, где данные работают на спасение жизни", – заявили в МО Украины.

Записи о раненом, помощи и процедурах, которые он получил, являются упорядоченными. Врач на следующем этапе эвакуации за считанные секунды узнает о введенных препаратах, имеющихся аллергиях, группе крови, даже если пациент без сознания.

"Для боевого медика – это четкий алгоритм, который не позволит забыть указать время наложения турникета. Для врача-хирурга – это возможность подготовить операционную еще до того, как реанимобиль заедет на территорию учреждения, поскольку данные о состоянии пациента уже доступны в МИС ВСУ. Это обеспечивает принцип преемственности помощи: каждый следующий этап эвакуации логично продолжает предыдущий, опираясь на точные данные, а не на догадки", – объяснили в оборонном ведомстве.

Кроме медицинского аспекта, это инструмент юридической защиты. Поскольку запись в системе фиксируется в режиме реального времени, она является неоспоримым доказательством получения ранения при выполнении боевого задания. Это значительно упрощает прохождение ВВК и получение надлежащих государственных выплат.

Также эПМК позволит накапливать данные о характере современных ранений. Анализируя их, государство сможет корректировать протоколы лечения, адаптировать стандарты НАТО под специфику полномасштабной войны высокой интенсивности, оптимизировать закупки и тому подобное.

"Это позволяет спасать жизни сегодня благодаря точности данных и менять медицину завтра благодаря глубокому анализу опыта этой войны", – подытожила пресс-служба.

