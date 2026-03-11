В Виннице запускают мобильные группы для вручения повесток: кто войдет в их состав

На территории Винницкой городской ОТГ начнут работу мобильные группы оповещения военнообязанных граждан. Сотрудники будут вручать повестки лично под подпись, а также участвовать в отправке соответствующих документов по почте.

Мэр Сергей Моргунов подписал распоряжение "Об организации оповещения граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации" в пятницу, 6 марта, на основе обращения начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП. Документ обнародован на сайте горсовета.

Кто будет входить в состав мобильных групп для вручения повесток

К этой работе будут привлекать представителей местной власти, а также, по согласию, полиции и ТЦК, в зависимости от типа жилой застройки:

старостинские округа (3 группы) – представитель старостата, специалист департамента гражданской защиты городского совета и, по согласию, работники полиции и ТЦК.

(3 группы) – представитель старостата, специалист департамента гражданской защиты городского совета и, по согласию, работники полиции и ТЦК. частный сектор города (20 групп) – представитель квартального комитета, сотрудники полиции и ТЦК.

(20 групп) – представитель квартального комитета, сотрудники полиции и ТЦК. многоквартирные дома с управляющими компаниями (7 групп) – представитель управляющей компании вместе с полицейскими и военнослужащими ТЦК.

(7 групп) – представитель управляющей компании вместе с полицейскими и военнослужащими ТЦК. многоквартирные дома с ОСМД (1 группа) – представитель отдела по развитию объединений совладельцев многоквартирных домов, представитель ОСМД, сотрудники полиции и ТЦК.

Рабочие группы должны раздавать повестки лично под личную подпись гражданина в расписке. В случае отказа военнообязанного, отсутствия его по адресу или других обстоятельств, делающих невозможным вручение, сотрудники будут составлять соответствующий акт и немедленно информировать департамент гражданской защиты горсовета. В это же ведомство мобильные группы ежедневно будут отправлять отчеты о выполненных мероприятиях оповещения.

Кроме этого, возможно оповещение через почту – департамент гражданской защиты "будет обеспечивать передачу соответствующей корреспонденции... для дальнейшей организации отправки заказных почтовых отправлений с описью вложения и уведомлением о вручении в определенные этими распоряжениями сроки и сроки".

Полный текст распоряжения мэра:

– Ранее адвокаты объяснили, что даже если в повестке от территориального центра комплектования есть ошибки, военнообязанный гражданин обязан на нее реагировать. Ошибки в документе не освобождают от обязанности явиться в ТЦК и СП, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии.

– Игнорирование повестки не ограничивается разовым наказанием. За каждую неявку предусмотрен отдельный штраф, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.

