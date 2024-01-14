В Виннице дети-переселенцы получили праздничные подарки от Фонда Рината Ахметова

Праздник всегда имеет шлейф. И нынешняя зима — не исключение, даже несмотря на вражеские атаки. В Виннице дети из Мариуполя продолжают получать праздничные поздравления от Фонда Рината Ахметова.

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Во время Новогодней акции-2023 Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, в частности:

– 10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

– 50 детских домах семейного типа;

– 17 центрах "ЯМариуполь" – всех действующих в Украине.

Также подарки получили малыши в "Зеленом центре Метинвест Запорожье", дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация, юные участники других проектов Фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Поддержка детей не ограничивается праздниками. В течение всего года Фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.

Более чем за 20 лет новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" охватила более 1,2 миллионов детей со всей Украины. Подробности здесь.