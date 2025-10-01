В Украину зашла холодная воздушная масса: синоптики сказали, где в четверг будут заморозки. Карта

В четверг, 2 октября, в Украине будет холодно, а местами даже будет идти снег. Погода "порадует" ночными дождями и заморозками.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, погода в этот день будет находиться под влиянием холодной и влажной воздушной массы, а также атмосферных фронтов.

Небольшие дожди ожидаются ночью по всей Украине, кроме крайнего юга, а также днем в северных, большинстве центральных областях и на Харьковщине.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров не будут подниматься выше +1...+6 градусов. А в западных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5, на Прикарпатье – и в воздухе 0...-3. Самой теплой ночь будет на юге и востоке страны где ожидается +4...+9.

Днем от +5 до +10 градусов. Несколько теплее будет на Закарпатье – до +13. А в южных и восточных областях воздух прогреется до +12...+17 градусов.

На высокогорье Карпат будет идти небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от +3 до - 2.

В этот четверг в Киеве и области будет облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь.

Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от + 1 до -6, а днем достигнет незначительных +5...+10 градусов осеннего тепла.

В Киеве ночью будет около +5, в дневные часы воздух прогреется до +7...+9 градусов тепла.

Синоптики также объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы - 0-3 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский синоптик Наталья Диденко также прогнозирует холодное начало октября с дождями почти по всей стране. По ее словам, максимальная температура днем составит лишь +6...+10 градусов. В южных областях будет немного теплее – +11...+16 градусов.

