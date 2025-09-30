'Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой': синоптик дала подробный прогноз. Карта

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует холодное начало октября с дождями почти по всей Украине. Температура воздуха опустится до +6 градусов.

Видео дня

Об этом Диденко рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, максимальная температура днем составит лишь +6...+10 градусов. В южных областях будет немного теплее – +11...+16 градусов.

Похолодание ожидается в Украине

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной. Ведь завтра, 1-го октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6+10 градусов. Теплее, конечно, будет в южной части, +11... +16 градусов", – рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что холода добавит если не сильный, то достаточно порывистый ветер. В то же время осадки прогнозируются почти на всей территории Украины, исключением могут стать только Волынь, Ровенская область, север Киевщины и Черниговщина.

"Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", – объяснила она.

Погода в Киеве 1 октября

В Киеве 1 октября будет облачно, а к вечеру стоит ожидать дождь. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!