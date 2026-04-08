В Украину заходят новые порции холода с севера: синоптики сказали, где в среду будет неуютная погода. Карта

В среду, 8 апреля, в Украине ожидается неуютная холодная и ветреная погода. Северные потоки принесут существенное похолодание, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются во всех регионах.

8 апреля Украина окажется под влиянием тыловой части циклона, центр которого находится к востоку от нашей территории. На высотах будет господствовать холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений.

По всей стране будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до +1...+6 градусов. На поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0...-3.

Днем также тепла не ожидается, температура будет колебаться в пределах +4...+9.

Холоднее всего традиционно будет в Карпатах, где температура ночью и днем составит 0...-3. Будет идти небольшой снег.

Погода в Киеве и области

Киевщина также почувствует дыхание арктического холода. По области прогнозируют небольшой дождь, а в ночное время – с мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0-3. Днем +4...+9.

В Киеве ночью +1...+3, днем +6...+8.

Напомним, что в Украине в ближайшие дни резко ухудшится погода – синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре. Непогода охватит большинство регионов и может повлиять на работу транспорта и энергетической инфраструктуры

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!