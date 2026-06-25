В Украину врывается настоящая летняя жара: какой будет погода в четверг

В четверг, 25 июня, погода в Украине будет становиться все более жаркой. Лишь местами ожидаются небольшие осадки, а столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там отметили, что на небе будет переменная облачность. В большинстве областей день пройдет без осадков.

Лишь в северных и восточных областях Украины и в Крыму днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами грозы.

Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по стране составит 15-20 градусов. Днем термометры покажут 24-29 градусов, а жарче всего будет на юго-западе страны – до 32 градусов по Цельсию.

В Киевской области в четверг ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 15-20 градусов, днем – 24-29 градусов тепла. В Киеве ночью будет 18-20 градусов, а днем – 26-28 градусов выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное повышение температуры, а в конце июня в некоторых регионах воздух прогреется до +35 градусов. Синоптики предупреждают, что жара усилится, однако распределение температур по стране будет неравномерным.

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