В Украину возвращается жара до +37: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

После небольшого перерыва в Украину снова вернется жаркая погода. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +37 градусов.

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Часть областей в ближайшие дни накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 19 августа, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. На остальной территории Украины будет солнечная погода.

Самая высокая температура будет на юге – до +35 градусов. В центре, на севере и востоке страны ожидается +31…+34 градуса. В западных областях несмотря на осадки также будет жарко. В этой части страны синоптики прогнозируют до +33 градусов.

Во вторник, 20 августа, дожди отступят с части областей. Осадки вероятны только во Львоской, Ривненской и Волынской областях. Жара в этот день усилится. На юге температура поднимется до +37 градусов.

На северо-востоке и в центре Украины синоптики прогнозируют +31…+35 градусов. В западных областях будет немного прохладнее. В течение дня ожидается +26…+29.

В среду, 21 августа, погодные условия не претерпят существенных изменений. В Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Только на западе местами вероятны дожди с грозами.

В течение дня в большинстве регионов будет жарко. Температура воздуха поднимется до +35…+37 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

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