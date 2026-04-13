В Украину возвращается тепло: синоптики сказали, где в понедельник будет +17 градусов. Карта

В понедельник, 13 апреля, погода в Украине будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди. Несмотря на то, что в страну начнет возвращаться тепло, кое-где все еще ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали, что ночью будет дождливо в большинстве центральных и южных областей. Днем по Украине, кроме запада, местами тоже пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром на Правобережье местами можно будет увидеть туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. На поверхности почвы, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса. Днем по Украине 9-14 градусов тепла, теплее всего будет на Закарпатье – до +17.

На Киевщине ночь пройдет без осадков, днем местами небольшой дождь. По области ночью и утром местами туман, заморозки 0-3 градуса, температура воздуха днем составит 9-14 тепла.

В Киеве ночью заморозки 0-2 градуса, температура днем – 10-12 тепла.

По словам ведущего синоптика отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Ивана Семилита, на следующий день осадков не будет уже по всей территории страны, однако циклон немного задержится на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 13 апреля в Украине ожидается неравномерное распределение осадков. Пройдут дожди в южных и центральных регионах. В то же время ночь будет оставаться прохладной с риском заморозков.

