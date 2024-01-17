В Украину ворвется потепление до +14 градусов, но есть нюанс: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В четверг, 18 января, в Украине ожидается повышение температур, кое-где вплоть до +12+14 градусов по Цельсию. Однако потепление будет сопровождаться осадками: по всей стране прогнозируется дождь и мокрый снег.

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Об этом сообщила в Telegram украинская синоптика Наталья Диденко. Она предупредила об опасности на дорогах: налипание мокрого снега, усложнение ситуации, ухудшение видимости, кое-где гололед. Кроме того, украинцам следует приготовиться к штормовым порывам ветра – до 15-20 метров в секунду.

Как отметила синоптикиня, в ближайшую ночь в регионах еще будут держаться морозы: на северо-востоке до -14 градусов, на юге +3-3 градуса. А днем 18 января в южных регионах будет наблюдаться +3+8, в Закарпатье и в Черновицкой области +7+12, в Крыму до +14 градусов.

В Киеве будет облачно, ночью снег, а днем дождь, также ожидается сильный ветер. После ночных морозов в -4-6 градусов по Цельсию днем столбики термометров поднимутся до +5.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что зимой Украина перешла к обороне, в то время как российские войска пытаются наступать. Планам россиян помешали погодные условия: изменение плюсовых и минусовых температур не позволяет земле промерзнуть настолько, чтобы оккупанты могли начать полноценное наступление.

– По данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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