В Украину ворвется похолодание с градом, температура упадет до +7: названы даты

В Украину в ближайшее время придет похолодание, местами температура будет достигать даже +7 градусов. Тепло сменится похолоданием, дождями с грозами, иногда даже с градом.

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Такие прогнозы озвучил изданию Telegraf кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Повышаться температура начнет в конце второй декады месяца, 18–20 июня, на юге и юго-западе.

Какая будет погода в Украине 11-13 июня

Отмечается, что в ближайшие дни в Украину часто будут приходить западные и северо-западные воздушные массы, из-за чего погода станет более переменчивой.

"Кроме того, ожидается повышенное количество осадков. Дожди время от времени будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. А в некоторых регионах днем может быть град", – говорится в материале.

Так, дожди различной интенсивности пройдут в Украине в период с 11 по 13 июня. Они местами будут с грозой, градом и порывистым ветром.

Температура воздуха в этот период будет ночью +12...+18 °С, днем +22...+27 °С. В восточных и южных областях несколько теплее – днем температура повысится до +28...+33 °С.

Погода 14-17 июня

В Украине с 14 по 17 июня будет ветреная погода, периодически пройдут дожди. Самая низкая температура ожидается в западных и северных областях: ночью +7...+12 °С, днем +18...+23 °С. На остальной территории ночные показатели будут в пределах +10...+15 °С, а днем около +21...+26 °С.

Когда снова наступит потепление

В южных и юго-западных областях Украины повышаться температура начнет в конце второй декады месяца, 18–20 июня. В северных регионах еще будут оставаться прохладные ночи.

"Также в этот период местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранится преимущественно западного направления, при грозах порывистый", – говорится в материале.

Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах +12...+17 °С, днем около +23...+28 °С, на крайнем юге и юго-востоке до +31 °С.

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