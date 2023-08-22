В Украину ворвется новая волна жары из Африки, столбики термометров достигнут +38: детальный прогноз

По всей территории Украины в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. В среднем по стране температура составит +27…+29 градусов, а на юге столбики термометров покажут +32.

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Однако со следующей недели стоит готовится к новой волне жары – в последние дни лета температура в некоторых областях достигнет +38 градусов. Об этом в интервью NV рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Ближе к выходным в Украине ворвется тропическая воздушная масса из Африки. Жара достигнет западных и юго-западных границ Украины 26 августа. Начиная с этого дня во многих областях Украины температура вновь поднимется до +30…+32 градусов, а на юге воздух раскалится аж до +36…+38. Более того, в эти жарки дни осадков не предвидится, небо будет ясным в большинстве областей нашей страны.

Существенное изменение погоды ожидается в период 30-31 августа. По прогнозу синоптиков, в последние дни августа температура воздуха снизится до комфортных +20…+25 градусов. Более того, похолодание может сопровождаться грозовыми дождями. К тому же, синоптик предупредила, что вероятны также опасные погодные явления, такие как град и шквалы.

При этом синоптики не исключают, что в сентябре еще вернется сильная жара. В первый месяц осени в Украине температура еще может достигать +30 градусов. Наблюдения предыдущих лет свидетельствуют о том, что последние 2-3 года сентябрь был прохладным, однако до этого в течение 5 лет первый месяц осени бил температурные рекорды.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предвидится, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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