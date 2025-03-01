Не лучшее начало весны: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 2 марта

В воскресенье, 2 марта, в Украине ожидается облачная погода с умеренными осадками. На дорогах будет скользко, а температурные колебания остаются достаточно резкими.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. На востоке страны осадков не будет, температура ночью опустится до 6-11° мороза, а днем будет около 0°С.

В остальных областях погода будет более непредсказуемой: мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, а днем – дождь с небольшими осадками. Ночью температура будет колебаться от 1°С тепла до 4°С мороза, а днем от 1°С до 6°С тепла.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

В Киевской области и столице ситуация с погодой будет похожей: облачно, мокрый снег и дождь днем, а на дорогах местами будет гололедица. Температуры ночью снизятся до 1°С тепла или 4°С мороза, а днем будут колебаться от 1°С до 6°С тепла. В Киеве ночью будет около 0…2°С мороза, а днем температура поднимется до 3…5°С тепла.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, в первые дни марта в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы станут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны. В то же время, сухая погода будет господствовать только в юго-восточной части страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые выходные марта в Украину посетит потепление, но с осадками в виде мокрого снега. Почти на всей территории днем столбики термометров будут показывать плюсовую температуру. Однако ночью еще ожидаются морозы.

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