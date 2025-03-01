'Не все в мире сразу так, как хотим': Диденко сказала, стоит ли ждать скорой весны в Украине

В воскресенье, 2 марта, сухую погоду в Украине не стоит ожидать. Почти на всей территории нашей страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Однако она заверила, что в дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться.

"2 марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками – дождь и мокрый снег, с порывистым ветром", – говорится в сообщении.

На западе днем столбики термометров покажут +3+7 градусов тепла, на востоке – -2+2 градусов, на остальной территории +1+5 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сыро и облачно, днем +4 градуса.

"Погода, конечно, хотелось бы, чтобы была сразу с тюльпанами, сиренью, без противных шапок, заляпанных снежными лужами обуви и автомобилей... Но ведь мы не в помещении овальной формы, мы понимаем, что не все в мире, как мы сразу хотим, все имеет свои законы", – написала.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, в первые дни марта в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы станут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны. В то же время, сухая погода будет господствовать только в юго-восточной части страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые выходные марта в Украину прейдёт потепление, но с осадками в виде мокрого снега. Почти на всей территории днем столбики термометров будут показывать плюсовую температуру. Однако ночью еще ожидаются морозы.

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