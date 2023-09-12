В Украину придет холодный атмосферный фронт: синоптикиня рассказала, когда и где ждать дождей

В среду, 13 сентября, на территории Украины будет господствовать высокое атмосферное давление, поэтому осадки не предполагаются завтра. Однако, 14-15 сентября Украину ожидает приход холодного атмосферного фронта, который принесет похолодание и дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Более всего похолодание в ближайшие дни почувствуют жители западных областей, поскольку пока там пока наблюдаются высокие летние температуры.

Как отметила синоптик, в среду, 13 сентября, на западе Украины будет наблюдаться еще достаточно высокая, иногда даже жаркая температура воздуха от +26 до +30 градусов.

На востоке и северо-востоке Украины ожидается прохладная погода с температурой от +20 до +24 градусов. В остальных областях страны в течение среды ожидается теплая погода с температурой от +23 до +28 градусов.

В столице Украины 13 сентября погода будет комфортной без осадков и с температурой +27 градусов.

Однако уже 14 сентября в Киеве ожидается дождь, также дожди пройдут ночью и утром 15 сентября, что приведет к похолоданию. Так, пятница станет самым холодным днем этой недели в столице.

Однако на выходных, 16-17 сентября, погода улучшится, и украинцев снова будут ждать солнечные и приятные дни.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

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