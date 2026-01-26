В Украину после потепления снова ворвутся морозы: сколько продлится похолодание

После короткого потепления, которого так все ждали, 30 января на территорию нашей страны снова ворвется морозная погода. Похолодание, вероятно, продлится до 4 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сейчас же, по ее словам, продолжается оттепель.

Во вторник, 27 января, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, на востоке – без существенных осадков.

Теплее всего будет в западных областях, где днем прогнозируют от +1 до +6 градусов, на юге – +1 – +3 тепла, в Крыму – до +6 градусов, тогда как в восточных регионах температура снизится до -5 – -9 мороза, в центре до 0 – -5 градусов, а на севере будет колебаться от около 0 до -6 мороза.

По всей стране усилится порывистый юго-восточный ветер.

В Киеве возможны мокрый снег, дождь и гололед при температуре -1 – -4 градусов, в то же время 28–29 января синоптики прогнозируют дневные плюсовые температуры в большинстве регионов.

"С 30 января начнется снижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов. Ориентировочно очередное похолодание продержится до 4 февраля. А пока в атмосферном меню – оттепель", – отметила Диденко.

Напомним, в ХХ веке Украина неоднократно переживала экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века". Одними из самых холодных и снежных были зимы 1909, 1929, 1979 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, эта неделя принесет долгожданное после затяжных сильных морозов потепление. Оттепель будет сопровождаться туманом и осадками – преимущественно в виде дождя.

