В Украину после оттепели снова ворвутся морозы до 11 градусов: синоптики назвали дату. Карта

После оттепели в Украине снова произойдет смена воздушных потоков и поступит прохладная воздушная масса, что приведет к снижению температуры воздуха. В частности, незначительное похолодание ожидается уже в выходные 20-21 января.

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Однако настоящие морозы ударят уже в начале следующей недели. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 22 января, в северных областях местами столбики термометров ночью опустятся до -9…-11 градусов. Несколько меньшие морозы будут наблюдать в южных областях — -4…-7 градусов.

Днем в среднем по областям ожидается от 0 до -2 градусов. Чуть прохладнее днем будет на Луганщине и Донбассе – -3…-6 градусов.

Дожди в понедельник не ожидаются, погода будет облачной с прояснениями.

В Киеве 22 января также ожидается достаточно морозная ночь – -8…-10 градусов, днем от 0 до -2 градусов. В регионе прогнозируют Юго-Западный ветер со скоростью 5-10 м/с, без осадков.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в четверг, 18 января, будет облачной по всей территории страны. В большинстве областей синоптики ожидают мокрый снег с дождем, гололедицу и порывы ветра.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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