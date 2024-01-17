Мокрый снег с дождем и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 18 января

Погода в Украине в четверг, 18 января, будет пасмурной по всей территории страны. В большинстве областей синоптики ожидают мокрый снег с дождем, гололед и порывы ветра.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По всей Украине объявлен I уровень опасности.

Так, в Карпатах ожидается сильный снег, метель (порывы ветра до 25 метров в секунду); на Закарпатье ночью сильный мокрый снег, днем сильный дождь; на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

В Винницкой, Полтавской и Харьковской областях, а также на западе и на севере – умеренный снег. В остальных областях – дождь, на северо-востоке государства с мокрым снегом.

Температура воздуха в южных и западных областях днем будет от +6 до +9 градусов, ночью от +4 до -1. В других областях ночью -5..-10, днем +1..+6; в северо-восточной части Украины ночью от 12 до 17 градусов мороза, днем около 0.

В Крыму синоптики прогнозируют от +10 до +12 градусов, ночью ожидается -1..+1.

В столичном регионе 18 января будет пасмурно, днем ожидается дождь и порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду, ночью будет снег, на дорогах гололед. Температура в Киеве днем +3..+5 градусов, ночью -6..-8. На Киевщине днем до +6, ночью -5..-10.

Также синоптики предупредили про высокую снеголавинную опасность (4 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области из-за осадков в виде снега с переходом в дождь и оттепелью.

При этом значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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