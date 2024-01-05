В Украину из России надвигаются морозы: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 6 января

В субботу, 6 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Морозы местами будут достигать -12 градусов по Цельсию, на дорогах – гололедица, а в части регионов – осадки.

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Соответствующим прогнозом Facebook поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В северных областях ожидается снег, на Закарпатье и Прикарпатье – дождь, ночью в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Кроме того, на севере страны, на Волыни и Ривненщине на дорогах местами гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся до 2-7° ниже нуля. В Черниговской и Сумской областях прогнозируется -8-13 градусов, а в северной части страны 0-5° мороза. В то же время днем плюсовая температура ожидается на Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму – от 0 до +5 градусов.

В Киевской области ожидается гололедица. Температура воздуха по области ночью -2-7 градусов, днем 0-5 градусов. В Киеве ночью 5-7° ниже нуля, днем 0-2° мороза.

Также синоптики предупредили, что 5-7 января на реках ожидаются опасные гидрологические явления, в связи с чем объявлен уровень опасности. Речь идет, в частности, о колебаниях уровней воды, появлении ледовых явлений, вероятном затоплении сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинская синоптик Наталья Диденко сообщила, что 7 января в Украину вернется арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны в Сумской и Черниговской областях. Однако уже с 11 января температура воздуха снова начнет повышаться.

– Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что суббота, 6 января, будет относительно теплой и принесет плюсовую температуру во все области, кроме северных. В воскресенье, 7 января, в Украину придут морозы.

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