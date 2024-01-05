В выходные в Украине ударят морозы, пойдет снег: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать украинцам в эти выходные, 6 и 7 января. Суббота, предостерегают метеорологи, будет относительно теплой и принесет плюсовую температуру во все области, кроме северных.

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А в воскресенье в Украину придут морозы. Об этом предостерегают в Украинском гидрометцентре.

День субботы, 6 января, принесет плюсовую температуру практически во все области, кроме северных регионов. Днем столбики термометров поднимутся до +5...+7 в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Николаевской областях.

Еще теплее, до +6..+9, будет в Одесской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

В Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой мороз, от -5 до -2 градусов.

В остальных регионах преимущественно будет держаться температура +2...+4.

Ночью же 6 января ощутимые морозы в диапазоне от -5... -7 до -9... -11 синоптики прогнозируют в северных областях. На остальной территории, за исключением западных и южных областей, ожидается -1...-3. Запад и юг – преимущественно около 0 и до +2…+3 градусов.

Преимущественно в Украине в этот день будет облачно, без существенных осадков. Небольшой снег возможен на Волыни, Ривненщине, Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

На воскресенье, 7 января, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшой снег. Также на севере ожидаются морозы: днем от -11...-9 до -13...-11, а ночью в Житомирской и Киевской прогнозируют -9...-12, а в Черниговской и Сумской – до -18 градусов.

Осадки в виде мокрого снега наиболее возможны преимущественно на западе Украины, а также в Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. Дневная температура на юге может достигнуть +7...+8, ночная будет колебаться в диапазоне +2...+5.

На западе днем ожидается -4...-6 – за исключением Закарпатья (+5...+7), Ивано-Франковской области (-3...-1) и Буковины (0...+2). Ночью же на Западе преимущественно -4...-6 (и теплее в перечисленных областях).

На остальной территории Украины ночная температура будет колебаться от -3...-5 до -3...-1.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чем удивит погода в январе. Месяц будет относительно теплым, ожидается понижение температуры на 3-5 градусов по сравнению с декабрьской.

При этом среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

А синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину ворвутся морозы до минус 20, будут метели.