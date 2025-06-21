В украинском языке есть благозвучные слова, которых не найти в русском: интересный список

Украинский язык имеет много лексем, которые не имеют однозначного соответствия в русском. Часть из них сформирована по собственным языкотворческим моделям, другие – глубоко укоренены в исторический и культурный контекст. Именно благодаря этим словам украинский язык сохраняет свою уникальность, а для постороннего часто остается непонятным.

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Некоторые украинские слова не имеют однословного аналога в русском, а другие вообще не поддаются переводу без потери значения или звучания. OBOZ.UA приводит примеры таких лексем.

Слово "книгарня" – это не просто место, где продают книги, а часть языковой системы образования названий. В русском есть только "книжный магазин". Подобно этому функционируют и другие украинские слова с суффиксами -арня, -ярня:

винарня – магазин вина;

броварня – пивоварний завод;

сироварня – майстерня або цех з виробництва сиру.

Эти слова легко произносятся и несут национальную окраску.

Слово "вирій" – одно из самых характерных примеров языковой уникальности. Это место, куда улетают птицы на зиму. Конструкция "теплые края" не передает той образной и поэтической нагрузки, которую несет "вирій".

Или "нівроку" – оценочное слово с нюансом одобрения, которое не имеет прямого эквивалента. Варианты вроде "ничего себе" или "неплохо" - не передают этого значения.

Один из признаков гибкости украинского – возможность точного подбора глагола в зависимости от контекста. Например, русскому "болтать" могут соответствовать: балакати, гомоніти, гуторити, патякати, мотляти, теліпати.

Или возьмем русское "открывать", которое на украинском передается:

відчиняти двері;

відкривати збори;

розгортати книжку;

розплющувати очі;

відкорковувати пляшку.

Русскоязычные не смогут без акцента произнести слова:

добродій;

обіруч;

митець;

бентежити;

натякати.

И не забывайте еще одну языковую разницу – "переможу". В русском языке нет такого глагола.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский популярный фразеологизм "старость - не радость".

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