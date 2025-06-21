В украинском языке есть благозвучные слова, которых не найти в русском: интересный список
Украинский язык имеет много лексем, которые не имеют однозначного соответствия в русском. Часть из них сформирована по собственным языкотворческим моделям, другие – глубоко укоренены в исторический и культурный контекст. Именно благодаря этим словам украинский язык сохраняет свою уникальность, а для постороннего часто остается непонятным.
Некоторые украинские слова не имеют однословного аналога в русском, а другие вообще не поддаются переводу без потери значения или звучания. OBOZ.UA приводит примеры таких лексем.
Слово "книгарня" – это не просто место, где продают книги, а часть языковой системы образования названий. В русском есть только "книжный магазин". Подобно этому функционируют и другие украинские слова с суффиксами -арня, -ярня:
- винарня – магазин вина;
- броварня – пивоварний завод;
- сироварня – майстерня або цех з виробництва сиру.
Эти слова легко произносятся и несут национальную окраску.
Слово "вирій" – одно из самых характерных примеров языковой уникальности. Это место, куда улетают птицы на зиму. Конструкция "теплые края" не передает той образной и поэтической нагрузки, которую несет "вирій".
Или "нівроку" – оценочное слово с нюансом одобрения, которое не имеет прямого эквивалента. Варианты вроде "ничего себе" или "неплохо" - не передают этого значения.
Один из признаков гибкости украинского – возможность точного подбора глагола в зависимости от контекста. Например, русскому "болтать" могут соответствовать: балакати, гомоніти, гуторити, патякати, мотляти, теліпати.
Или возьмем русское "открывать", которое на украинском передается:
- відчиняти двері;
- відкривати збори;
- розгортати книжку;
- розплющувати очі;
- відкорковувати пляшку.
Русскоязычные не смогут без акцента произнести слова:
- добродій;
- обіруч;
- митець;
- бентежити;
- натякати.
И не забывайте еще одну языковую разницу – "переможу". В русском языке нет такого глагола.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский популярный фразеологизм "старость - не радость".
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