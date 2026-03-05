В Украине заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД: список по городам и областям

С 6 марта в Украине расширят сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На автомобильных дорогах начнут работать еще 37 комплексов контроля скорости, благодаря чему общее количество камер в стране возрастет до 377.

Видео дня

Часть из них установят в новых местах, а несколько ранее отключенных комплексов возобновят работу. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Из 37 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД 35 установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу после перерыва. Камеры будут работать как в крупных городах, так и на важных междугородних трассах.

Новые комплексы появятся, в частности, в городах Бровары, Обухов, Вышгород, Белая Церковь, Винница, Черноморск, Золотоноша и Чернигов. Кроме того, камеры контроля скорости установят на ключевых автомагистралях в нескольких областях. Речь идет, в частности, о дорогах М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев –Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, М-11 Львов – Шегини, М-15 Одесса – Рени и других.

Новые комплексы также появятся на дорогах в Волынской области, Житомирской области, Ивано-Франковской области, Львовской области, Черниговской области и Одесской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Броварах Киевской области легковушка Volkswagen на перекрестке сбила женщину. От полученных в результате ДТП травм потерпевшая, к сожалению, скончалась на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!