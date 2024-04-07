В Украине в начале новой недели поменяется погода: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В начале новой недели в Украине прекратятся осадки. Дневная и ночная температура воздуха будет постепенно повышаться.

В некоторых регионах нашей страны столбики термометров в ближайшие дни покажут +25 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 8 апреля, по всей территории страны будет преимущественно солнечная погода, временами переменная облачность. Абсолютно во всех областях в течение дня ожидается выше 20 градусов тепла.

Ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов. При чем самая низкая температура будет в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Во вторник, 9 апреля, ситуация с осадками не изменится. Во всех регионах по-прежнему ожидается преимущественно солнечная погода. Более того, в этот день существенно потеплеет.

По прогнозу синоптиков, во вторник столбики термометров поднимутся до +22…+25 градусов. Самые высокие температурные показатели ожидаются на западе и в центре Украины.

В среду, 10 апреля, облака продолжат рассеиваться над Украиной и в течение дня во всех регионах будет солнечно. Температура опуститься на несколько градусов во многих областях.

На западе синоптики прогнозируют в течение дня +19…+21. В центре, на юге и на востоке Украины ожидается до +25 градусов. Тепло в этот день будет и на севере. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не предвидится заморозков.

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