В Украине уже на этой неделе ожидаются первые заморозки: синоптики сказали, когда и где. Карта

Украинские синоптики предупреждают о приближении первых осенних заморозков. В ближайшие дни ночью температура на почве местами будет опускаться до 0-3° мороза.

По прогнозам Укргидрометцентра, первые заморозки появятся уже ночью 25 сентября в северных областях. А с 26 по 27 сентября холод распространится на большую часть территории страны.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине

"Ночью 25 сентября в северной части страны, 26-27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, заморозки на почве 0-3°. И уровень опасности, желтый", – сообщили синоптики.

Погода на Киевщине

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. Так, ночью 25-27 сентября по области заморозки на поверхности почвы 0-3°, поэтому ожидается І уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко напомнила, что со дня осеннего равноденствия ночи будут становиться длиннее дней, а впереди украинцев ждут холод, дожди, туманы и короткое световое время. В то же время она подчеркнула, что настоящие осенние мрачные будни еще не наступили, ведь впереди теплые дни октября.

