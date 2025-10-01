В Украине упростили перевод военнослужащих в другие воинские части: что изменилось

Для украинских военнослужащих из Сил обороны была упрощена процедура перевода из Вооруженных сил в Национальную гвардию и наоборот. Также в командовании нарабатываются следующие шаги в "упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями".

Как сообщили в Минобороны, соответствующее решение правительство приняло 1 октября. Также в ведомстве "нормируют порядок реагирования командиров на кадровые переводы".

Командование "минимизирует" случаи игнорирования или затягивания решений командиров на местах. Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим, подчеркивают в Минобороны.

Для упрощения процедур перевода военным была предоставлена возможность подать электронный рапорт в приложении "Армия+".

Также были определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.

"Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", – отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, создание корпусов в Вооруженных силах Украины считается завершенным. Корпусная структура на данном этапе внедрена, все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок. Есть определенные нюансы по укомплектованности, подготовке и изменениям, которые начинают происходить внутри этих структур, однако основная работа позади, считают в Генштабе ВСУ.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что, учитывая особенности современной войны, стала очевидной необходимость создания отдельного рода войск – штурмовых, и смешивать их с уже имеющимися Десантно-штурмовыми войсками украинское командование считает нецелесообразным.

