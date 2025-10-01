'Требовало немалых усилий': в Генштабе заявили, что переход ВСУ на корпусную структуру завершен

Создание корпусов в Вооруженных силах Украины пока что завершено. Есть определенные нюансы по укомплектованности, подготовке и изменениям, которые начинают происходить внутри этих структур, однако основная работа позади.

Об этом заявил генерал-майор Андрей Гнатов, который руководит Генеральным штабом ВСУ, в интервью "Укринформу". Он сказал, что корпусная структура на данном этапе внедрена, все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок.

"Мы же понимаем, что такой большой и сложный механизм, как Вооруженные силы Украины, постоянно видоизменяется, непрерывно продолжаются какие-то организационные мероприятия", – добавил Гнатов.

Начальник Генштаба отметил, что его ведомство организовало и провело большую работу, чтобы одновременно подготовить все 10 вновь созданных управлений корпусов.

"Конечно, это требовало немалых усилий, особенно привлечения наиболее подготовленных представителей ВСУ... Также были привлечены инструкторы стран-партнеров", – проинформировал генерал-майор.

Сейчас управления 10 корпусов укомплектованы до определенных показателей, что позволяет выполнять боевые и специальные задачи по назначению.

"Кстати, благодаря в том числе проведению корпусной реформы не были реализованы планы врага относительно быстрых наступательных действий на территории Донецкой области, Харьковщины, Запорожья и т.д.", – уверен военный.

Он добавил, что в организационной структуре Вооруженных сил изменения еще продолжаются. К примеру, сейчас идет работа над созданием Штурмовых войск и Киберсил ВСУ.

Корпуса в составе ВСУ

В Вооруженных силах Украины сформировано 10 корпусов: 3-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й армейский корпус (АК) Сухопутных войск ВС Украины, а также 8-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Армейские корпуса возникли с появлением массовых армий, когда управление военными формированиями, имеющими многочисленный боевой состав и разнообразное вооружение, усложнилось.

Создание АК обусловливалось также необходимостью иметь соединения, способные решать боевые задачи на самостоятельном операционном направлении.

– Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что, исходя из особенностей современной войны, стала очевидной потребность создания отдельного рода войск – штурмовых, и смешивать их с уже существующими Десантно-штурмовыми войсками украинское командование считает нецелесообразным.

– Президент Владимир Зеленский 20 сентября подтверждал решение о создании Штурмовых войск. Он подчеркнул, что в их составе обязательно будет "дроновая составляющая".

– В ГШ ВСУ объясняли, что Штурмовые войска будут некими силами быстрого реагирования, которые не имеют собственных участков обороны и предназначены для немедленного введения в бой там, где возникла угроза, – например, при прорыве или потере населенного пункта.

