В Украине ухудшится погода: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

Погода в Украине во вторник, 28 октября, будет дождливой во многих регионах. В Карпатах пройдет мокрый снег и дождь; также там (как и на востоке) ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили сотрудники Украинского гидрометеорологического центра. Прогноз и карты опубликованы на сайте ведомства.

Какую погоду синоптики прогнозируют на вторник

28 октября будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке и юго-востоке умеренные, на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди. На западе страны пройдут небольшие дожди, на остальной территории – преимущественно без осадков. Однако днем небольшие осадки вероятны по всей стране, кроме восточных областей.

Ветер – западный и юго-западный, 7-12 метров на секунду.

В восточных областях будут сильные порывы до 20 метров в секунду, а еще значительный дождь; в Карпатах ветер достигнет скорости 22 метров в секунду, из-за чего объявлен І (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили в УкрГМЦ.

Температура по Украине: ночью +1...+6, днем +8...13, на юге и юго-востоке +11...+16 тепла.

В Карпатах температура будет малоприятной: ночью около 0, днем +1...6 градусов.

