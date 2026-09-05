В Украине ухудшится погода: прогнозируются дожди и шквалы

В воскресенье, 6 сентября, в Украине, за исключением северо-востока, значительно ухудшится погода. Объявлен желтый уровень опасности из-за сильных шквалов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Кроме того, местами пройдут сильные дожди.

В Украине ухудшится погода

Как сообщается, 6 сентября в Украине, за исключением северо-востока, днем ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

Спасатели предупреждают, что такое ухудшение погоды может затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий , а также движение общественного транспорта.

В то же время, по данным синоптиков, завтра днем ожидается +22...+27 градусов, на юге и юго-востоке страны до +30 градусов тепла. Ночью температура воздуха может снизиться до +7...+14 градусов.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что Украину пересек атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в ряд регионов. Температура днем будет колебаться преимущественно в пределах +22...+27 градусов, а на юге местами достигнет +30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит украинцам классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится. В то же время затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается.

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