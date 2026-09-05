На Украину накрыл атмосферный фронт: объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди

В пятницу, 5 сентября, через Украину прошел атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в ряд регионов. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

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Температура днем будет колебаться преимущественно в пределах +22 – +27 градусов, а на юге местами достигнет +30. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Подробнее о погоде на 5 сентября

По прогнозу синоптиков, 5 сентября погоду в Украине будет определять атмосферный фронт. Ночью осадки пройдут в северных областях, а днем небольшие, местами умеренные дожди ожидаются почти по всей стране, за исключением юго-востока. В центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы.

Ветер западный и юго-западный, со скоростью 7–12 м/с. Днем почти на всей территории Украины, кроме Закарпатья, прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура составит +12 – +17 градусов, на побережье морей воздух прогреется до +20. Днем ожидается +22 – +27 градусов, на юге, юго-востоке и в Кировоградской области местами до +30, тогда как в западных областях будет прохладнее, +18 – +23.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В связи с усилением ветра в Украине объявлен желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта", – говорится в предупреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит украинцам классический переход от летней жары к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится. При этом затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается.

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