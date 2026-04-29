В Украине ударят заморозки: синоптики сделали предупреждение и назвали даты

В Украине ожидается резкое похолодание с ночными заморозками в конце апреля и в начале мая. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях сразу на несколько дней подряд.

Больше всего рисков – в большинстве регионов страны, где температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, ночью 30 апреля, а также 1 и 2 мая в большинстве областей Украины ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов. В связи с этим объявлен II уровень опасности – оранжевый.

В то же время в южных регионах ситуация будет несколько отличаться: там заморозки прогнозируются преимущественно на поверхности почвы, также в пределах 0...-3 градусов. Для этих областей установлен I уровень опасности – желтый.

Судя по обнародованным картам, зона заморозков охватит практически всю территорию Украины. Только южная часть страны будет иметь несколько более мягкие условия, однако даже там возможно кратковременное снижение температуры у поверхности земли.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут представлять угрозу для ранних посевов, садов и овощей. Особенно уязвимы плодовые деревья в период цветения, которые могут пострадать даже от незначительного минуса.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что на ближайшей неделе в Украине сохранится прохладная погода с осадками, штормовыми порывами ветра и заморозками. Зато потепление стоит ожидать в первых числах мая на юге и западе страны.

