В Украине ударит мороз, пойдет снег: синоптик назвала дату похолодания

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание, на это повлияет циклон, который раньше приносил тепло. Он будет двигаться с запада на восток, меняя погоду в нашей стране.

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Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Поэтому украинцам следует ожидать еще и осадков в виде снега и дождя.

"Циклон, который раньше приносил тепло, теперь будет влиять на холод. В этом мощном циклоне активизировался холодный фронт, который будет двигаться полосой осадков с запада на восток, влияя на погодные условия в стране", – отметила синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

По ее словам, завтра в западных областях ожидается небольшой снег, температура на протяжении суток будет колебаться от -4° до +1°, в Карпатах – от -3° до 8° мороза. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь, днем осадки маловероятны.

Температура ночью и днем от -2 до +5°. На остальной территории ночью осадки не ожидаются, в течение дня пройдет небольшой дождь. Температура ночью +1...+6°, днем от +5 до +10°.

В западных, восточных, юго-восточных и северных областях Украины 12 января ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью будет составлять от -1° до -6°, а днем от -2° до +3°.

В воскресенье в южной части страны термометры покажут до +6°. На дорогах страны, за исключением юга и юго-востока, возможна местами гололедица.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что 8 января столбики термометров в Украине будут показывать стабильный плюс. Однако с 11 числа на смену теплому воздуху придет небольшое похолодание.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Натальи Птухи, погода до конца зимы может быть нестабильной из-за характерных колебаний температуры. По ее словам, последнее десятилетие это норма. Однако также могут быть и исключения.

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