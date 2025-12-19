В Украине стартовал Национальный конкурс народного искусства 'Полесская сказка'

Всеукраинская культурная платформа "Полесская Сказка" совместно с Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры объявили о старте первого национального конкурса народного искусства "Полесская Сказка".

К участию приглашают, как профессиональных художников, так и любителей в возрасте от 16 до 30 лет.

Победители получают ежемесячные стипендии в течение года.

В профессиональной категории отметят три работы:

I место – 25 000 грн в месяц

II место – 20 000 грн в месяц

III место – 15 000 грн в месяц

Любительская категория предусматривает годовую ежемесячную стипендию в размере 25 000 грн. за первое место.

Главной целью конкурса, по словам организаторов, является поддержка молодых художников и популяризация украинского народного искусства в Украине и за рубежом.

"В условиях войны культура становится важной основой для единства, отстаивания собственной идентичности и формирования национального сознания.

Именно поэтому возникла идея создания всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка", которая будет популяризировать современное украинское искусство.

Сегодня весь мир знает имена выдающихся украинских художников – авангардистов, а также Марию Примаченко и Екатерину Билокур. Теперь мы хотим открыть миру молодых украинских художников.

Поэтому первый всеукраинский конкурс народного искусства "Полесская Сказка" станет важным шагом к реализации нашей цели.

Победители конкурса станут участниками различных художественных проектов и получат годовую стипендию от нашей культурной платформы. Финансовая поддержка позволит им больше уделить времени своему творчеству", – рассказывает Маргарита Бондарева, основательница всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка" и добавляет: " Акцентируем внимание, что художникам не обязательно переосмысливать работы Примаченко или Собачко-Шостак, ограничивать свою фантазию, лучше представить собственную интерпретацию Полесской Сказки".

Организаторы предлагают переосмыслить традиционное народное творчество и представить его в современной интерпретации – через народное искусство и традиционную символику.

"Академия всегда осознавала ценность народного искусства как источника аутентичного пластического языка. Мы не ограничиваем фантазию, а наоборот – призываем творить новые яркие миры под впечатлением от украинской народной живописи", – говорят в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

На конкурс принимаются образы героев легенд и сказок, фантазийные работы, удивительные миры, фантастические звери и птицы и любые – другие интерпретации – в таких формах:

Живопись (композиционная живопись, рисунок) – формат А2, А3

Графика (иллюстрация – А3, А4; компьютерная графика – А2–А4)

Рисунок (декоративный, стилизационный, орнаментальный) – формат А2, А3

Техники исполнения: масляная живопись, акрил, акварель, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры. Каждый участник может подать от 1 до 3 работ.

Работы принимаются до 12 января 2026 года включительно. Фотографии произведений необходимо прислать на электронный адрес: [email protected].

Определение победителей будет проходить в два этапа – путем народного голосования и решением профессионального жюри. Оригиналы отобранных работ будут представлены на выставке в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Имена победителей конкурса народного искусства от культурной платформы "Полесская Сказка" будут объявлены 6 апреля.

Следить за отбором участников и ближе познакомиться с украинским народным искусством можно в инстаграм и фейсбук культурной платформы "Полесская Сказка".