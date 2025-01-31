В Украине станет холоднее, пойдет снег: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

На выходных 1 и 2 февраля в Украине ожидается значительное похолодание, в большинстве областей будет облачная погода, пройдут дожди, а местами и мокрый снег. Температура воздуха в некоторых регионах в субботу снизится до +2...+4 градуса, а в воскресенье даже ударит мороз.

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Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр. По данным синоптиков, нынешнее "весеннее" потепление уступит значительно более низким градусам и осадкам в начале февраля.

Какая погода будет в субботу, 1 февраля

В ночь на субботу +2...+4 градусов, на юге до +5...+7 градусов. В большинстве областей ночью и днем пройдет небольшой дождь.

Без осадков только в северных и западных областях, кроме Черновицкой и Ивано-Франковской, там ночью обещают дождь, а днем местами – с небольшим мокрым снегом.

Днем 1 февраля ожидается прохладная погода. В западной и северной части Украины +2..+4 градусов, в центральной, южной и восточной +5...+7 градусов, в Крыму, Донецкой и Херсонской областях до +7...+9 градусов.

В Киеве и области ночью облачно, без осадков, +3...+5 градусов, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Днем также облачно, без осадков, +3…+5 градусов, северо-западный ветер усилится до 5-10 м/с.

Какая погода будет в воскресенье, 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, ночью в западных областях +1...-1, на Закарпатье 0...+2. В северных и восточных 0...+2, в южных +3...+5 градусов.

В большинстве областей без осадков, лишь на востоке небольшой дождь.

Днем на западе страны удержится низкая температура воздуха, а теплее всего будет на юге, до +5...+7 градусов.

На всей территории Украины в дневные часы воскресенья обещают небольшой дождь и мокрый снег, за исключением Закарпатья, Прикарпатья, Буковины, Черкасщины, Кировоградщины, Херсонщины, Запорожья и Крыма.

В Киеве в воскресенье ночью облачно, без осадков, 0…+2 градуса, ветер западный 3-8 м/с. Днем облачно, небольшой мокрый снег, 0...+2 градуса, ветер западный 3-8 м/с.

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