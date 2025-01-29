В трех районах Киева зацвели сакуры. Подробности и фото

В Киеве в конце января начали цвести сакуры. Цветы на деревьях были замечены сразу в трех районах столицы, в частности, на Оболони.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. В последние дни в столице сохраняется "плюсовая" температура.

"Цветение сакуры в январе? Это наша новая реальность. Друзья сразу в нескольких районах столицы, а именно в Днепровском, Оболонском и Печерском, можно заметить цветущие сакуры. Это тревожный сигнал", – отметили в пресс-службе.

В Департаменте отметили, что обычно сакуры расцветают в апреле. А такие изменения в периоде цветения связаны с аномально теплой зимой, вызванной глобальным изменением климата. В этом году раннему цветению предшествовали температурные рекорды, зафиксированные в Киеве. 26 и 27 января температура воздуха достигла значений, которые, по многолетним наблюдениям метеорологов, соответствуют концу марта.

Следует понимать, что цветение "не в сезон" вредит растениям по нескольким причинам. У них истощаются ресурсы, существует риск повреждения морозами, отсутствие насекомых-опылителей в зимний период, нарушение природного цикла, а также снижение устойчивости к болезням.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева заметили первые предвестники весны. У одного из домов начали цвести подснежники.

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