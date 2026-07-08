В Украине создано первое профессиональное сообщество женщин транспортной отрасли WIM

В Украине стартовал новый профессиональный проект "Women in Motion | Женщины движения" – первое профессиональное сообщество женщин транспортной отрасли. Инициатива была выдвинута председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Никитой Лагуниным.

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Официальный запуск сообщества состоялся в Киеве. В первой встрече приняли участие инспекторши "Укртрансбезопасности", представительницы органов государственной власти, транспортного бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества.

Как отмечают в "Укртрансбезопасности", проект призван стать открытой профессиональной платформой для развития, обмена опытом, наставничества и формирования новой культуры лидерства в транспортной сфере.

Открывая работу сообщества, председатель "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин подчеркнул, что развитие современной государственной службы начинается прежде всего с развития людей.

"Я искренне горжусь тем, что именно "Укртрансбезопасность" стала площадкой, где рождается новая профессиональная культура – культура поддержки, развития, равных возможностей, обмена опытом и сильного сообщества людей, готовых продвигать изменения вперед", – отметил Лагунин.

По его словам, Women in Motion должен стать гораздо больше, чем внутренний проект "Укртрансбезопасности".

"Это новое пространство для развития профессиональных компетенций, новых возможностей, взаимной поддержки и формирования сильного сообщества людей, которые создают будущее", – подчеркнул он.

Главной идеей первой встречи стал тезис "Профессионализм не имеет пола". Программа мероприятия была посвящена вопросам лидерства, профессионального развития, современного государственного управления, карьерного роста, роли женщин в транспортной сфере и развития профессиональных сообществ.

Перед участницами выступили представители центральных органов власти, парламента, местного самоуправления и экспертного сообщества. Также состоялась панельная дискуссия, в ходе которой женщины-руководители транспортной отрасли поделились собственными историями профессионального становления, управленческим опытом и видением развития отрасли.

В "Укртрансбезопасности" отмечают, что создание "WIM | Women in Motion" стало частью системной работы руководства Службы по развитию современной корпоративной культуры, поддержке профессионального роста сотрудников и созданию новых возможностей для развития человеческого потенциала.

В дальнейшем сообщество должно объединить представительниц всего транспортного сектора Украины и работать как национальная платформа для профессионального развития, обмена опытом и реализации совместных инициатив.

Подробнее о проекте Women in Motion – на официальном сайте "Укртрансбезопасности". Ход мероприятия и материалы о запуске сообщества также доступны на официальных страницах председателя "Укртрансбезопасности" Никиты Лагунина и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в социальных сетях.