В Украине резко испортится погода: где будет мороз и снег

В пятницу, 9 февраля, погода в Украине резко испортится. В значительной части областей ожидается похолодание с мокрым снегом и дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что фаза осадков будет определяться в зависимости от температурных показателей.

Так, уже в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -1…-5 градусов мороза. В то же время, на севере и северо-востоке местами ожидается до -6…-11 градусов, а на юге – от 0 до 5 градусов тепла.

Днем 9 февраля в среднем ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В центральных областях ожидается +3...+6 градусов, в южной части, Закарпатье и Черновицкой области – +9...+15 градусов.

В большинстве областей Украины погода будет влажной, только в южных областях и в Крыму – без существенных осадков.

9 февраля в Киеве будет прохладно. В ночные часы ожидается от 0 до 3 градусов мороза, а днем температура поднимется примерно до нуля. В течение дня можно ожидать снег с переходом к мокрому снегу, а местами на дорогах может образоваться гололедица.

Самыми теплыми днями будут 11, 12 и 13 февраля, когда температура поднимется от +8 до +14 градусов. После этого ожидается похолодание с 15 февраля, когда ночью температура опустится до -1...-5 градусов, а в день температура составит около нуля.

Ранее сообщалось, что весна 2024 года в Украине будет достаточно теплой, кое-где на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако заморозки тоже не исключены, а вместе с ними и осадки в виде снега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!