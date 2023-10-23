В Украине будет больше дождей: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды. Карта

Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается умеренно теплая погода. Однако уже в среду к нам ворвется похолодание, в частности, начнутся дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Так, во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, на юге +16…+22 градуса, на северо-востоке +10…+13 градусов.

Дожди возможны на западе и севере Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода. Утром прогнозируется туман.

В Киеве 24 октября местами ожидается слабый дождь. Температура воздуха на протяжении дня около +13 градусов.

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В среду, 25 октября, в Украине будет больше дождей – осадки прогнозируются абсолютно по всей стране.

Также на севере снизится температура воздуха, ветер может достигать штормовых значений.

В течение недели погода будет влажной, но не критично холодной, днем где-то +10…+14 градусов, в южной части будет теплее.

"Изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие, провоцировать головные боли и сосудистые обострения. Поберегите себя и позаботьтесь о близких",– отметила Диденко.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Метеоролог Вазира Мартазинова ожидает, что зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом.

– При этом в декабре 2023-го погода удивит украинцев сюрпризами. В середине первого зимнего месяца ударят морозы до -15 градусов, хотя похолодание будет непродолжительным.

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