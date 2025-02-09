В Украине похолодает до -10: прогноз на 10 февраля

В понедельник, 10 января, ночная температура в Украине может опуститься до -11 градусов. Днем воздух будет колебаться около нуля, кое-где ожидается до -6.

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В восточных и центральных регионах нашего государства, а также в Сумской области возможна гололедица. Чего ждать украинцам от погоды 10 января, спрогнозировали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики прогнозируют в понедельник облачную погоду с прояснениями. Осадки в Украине в этот день не ожидаются.

На дорогах в восточных и большинстве центральных областей, а также в Сумской области местами гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточным со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 6-11°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что февраль в Украине начался похолоданием: синоптик рассказала, есть ли вероятность усиления морозов.

Также метеоролог рассказала, какой будет погода в феврале и начале весны.

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