В Украине немного потеплеет, но есть 'нюансы': синоптик назвала дату и озвучила подробный прогноз. Карта

В четверг, 5 декабря, почти по всей Украине сохранится прохладная погода без осадков. Но уже в выходные ожидается потепление и увеличение количества осадков.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в четверг температура будет днем колебаться в пределах -2...+4 °C.

Небольшие осадки возможны лишь к вечеру на Левобережье, а также ожидаются туманы.

В Киеве день пройдет без существенных осадков, но возможен туман. Ночью температура снизится до -1...-3 °C, а днем будет оставаться около 0 °C.

Синоптики отмечает, что с 7 декабря в Украине ожидается больше осадков и потепления.

Ранее сообщалось, что на День Святого Николая, 6 декабря, в Украине сохранится относительно теплая погода, похожая на ноябрьскую. Первые дни зимы, по прогнозам синоптиков, пройдут без существенных осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрь в Украине не будет холодным, причем среднемесячная температура воздуха – от -1 до -5 градусов – фактически не изменится с начала до конца месяца. Таким образом, Рождество, которое мы отметим 25 декабря, будет лишь с небольшим "минусом" температур, то есть относительно теплым.

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