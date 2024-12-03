Фактическое продолжение ноября: синоптики сказали, какой будет погода на Николая

На День Святого Николая, 6 декабря, погода в Украине будет относительно теплой и фактически такой же, как в ноябре. Первая декада первого месяца зимы ожидается практически сухой, осадков синоптики не прогнозируют.

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В целом же первые 10 дней декабря будут характеризоваться незначительным повышением температуры. Об этом OBOZ.UA рассказала заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

В Киеве и центре страны днем ожидается до +3 градусов, ночью до -3. "Фактически продолжение ноября", – отметила синоптик.

По словам Адаменко, в Укргидрометцентре прогнозируют, что декабрь будет теплым. Среднемесячная температура воздуха будет от -1 до -5 градусов, а на Закарпатье и на юге Украины столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов.

"Для любителей прокатиться на лыжах можем сообщить, что уже сейчас на Ивано-Франковской области в горах есть снег, например, на вершине горы Пожижевская до 21 см снега. А на горе Плай на Закарпатье – 12 см", – сказала Адаменко, комментируя ситуацию с осадками.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сказала, что в этом году есть все шансы, что календарная и метеорологическая зима сойдутся по времени. Уже менее чем через семь дней антициклон станет ослабевать, в Украину поступят атмосферные фронты с запада и принесут с собой мокрый снег.

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