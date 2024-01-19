В Украине на выходных ударят морозы до 13 градусов, пойдет снег: где будет холоднее всего. Карта

В Украине после оттепели на выходных, 20-21 января, снова ударят морозы. Так кое-где в северных областях температура упадет до -13 градусов.

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Местами на дорогах ожидается гололедица. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 20 января, часть Украины накроет облачная погода с дождем и мокрым снегом. Ночью в северных и западных областях ожидается до -8 градусов мороза, на востоке и юге от 0 до -4 градусов. Днем в большинстве областей ожидается -1…-3 градуса, на юге, а также кое-где на востоке и западе ожидаются незначительные плюсы – от 0 до +4 градусов, в Крыму +6…+8 градусов.

В воскресенье, 21 января, местами ночью выпадет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Сильные морозы ночью ударят в некоторых северных областях, в частности, в Черниговской, Харьковской и Сумской областях ожидается от -7 до -13 градусов. В остальных областях ночью в среднем -4…-6 градусов. Прохладная погода также будет наблюдаться днем – ожидается -1…-3 градуса. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что после оттепели в Украине снова произойдет смена воздушных потоков и поступит прохладная воздушная масса, что приведет к понижению температуры воздуха. В частности, незначительное похолодание ожидается уже в выходные 20-21 января.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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