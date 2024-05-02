В Украине на Пасху будет увеличено количество нарядов правоохранителей: в Нацполиции сделали заявление

Сотрудники Национальной полиции Украины готовятся обеспечить правопорядок на Пасху. Для этого в населенных пунктах будет увеличено количество автомобильных и пеших нарядов полиции.

Также усиленное обеспечение публичного порядка будет возле религиозных построек. Об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины подполковник полиции Максим Ахрамеев.

По его словам, полицейские будут обеспечивать охрану публичного порядка совместно с работниками ГСЧС. Ахрамеев подчеркнул, что в населенных пунктах будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования нарушений.

Кроме того, полицейские создали резерв из подразделений особого назначения, взрывотехнической службы и кинологов. В целом правопорядок на Пасху будут обеспечивать более 23 тыс. правоохранителей.

В Нацполиции отметили, что в 13 тыс. религиозных постройках будет проходить богослужение, которое посетят примерно 10 миллионов украинцев.

Полицейские призвали украинцев не допускать правонарушений на конфессиональной почве. Также гражданам напомнили, что на Пасху, как и в другой любой день важно соблюдать требования комендантского часа.

Ранее сообщалось, что на Пасху на дежурство по стране выйдут более семи тысяч спасателей ГСЧС. А на случай возникновения чрезвычайных ситуаций подготовят более 2200 единиц спецтехники.

Напомним, ранее украинцев предупредили о российских провокациях на Пасху. В Центре противодействия дезинформации ожидают, что оккупанты будут разгонять фейки и манипуляции относительно якобы притеснений верующих УПЦ МП и репрессий в отношении ее клириков.