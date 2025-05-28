В Украине изменились правила бронирования от мобилизации: что должны знать военнообязанные

Украинские предприятия со статусом критичности смогут забронировать от мобилизации в ряды Сил обороны больше сотрудников. Это стало возможным благодаря обновлению правил подсчета количества военнообязанных на предприятии на портале Дія.

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Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, если раньше мобилизованных работников не засчитывали в общее количество военнообязанных, то теперь будут учитываться и тех, кто стал на защиту государства после 18 мая 2024 года. Это позволит компаниям бронировать больше специалистов по своему проценту.

Логика такова: на предприятии, где работают 80 военнообязанных, сейчас можно забронировать 40 из них. По новым правилам, если предварительно на этом же предприятии 20 военнообязанных были мобилизованы, общее количество на учете возросло до 100, то есть лимит для бронирования работников возрастет до 50.

Таким образом можно бронировать больше специалистов без фактического количества работников на предприятии. Но в то же время в перечне не учитывают работников, забронированных в других компаниях. Некоторые категории работников бронируются вне лимита:

медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной;

работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей;

работники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиванию электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи;

работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.

Если же мобилизованные работники не зачисляются в общее количество автоматически, в Минцифры советуют работодателю обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в ведомстве напомнили, кто может подать заявку на бронирование:

юридические лица или их филиалы;

компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, что обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета", то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Также OBOZ.UA сообщал, что до 28 мая предприятия со статусом критически важных должны были подать в Минэкономики документы о деятельности филиалов и права собственности или аренды в трех и более областях. В противном случае их могут лишить права бронировать работников.

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