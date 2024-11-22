В Украине на выходные потеплеет до +15, но не везде: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные 23-24 ноября в Украине будет держаться прохладная погода, тем не менее, в некоторых регионах ожидается относительно теплая погода, в субботу пройдут дожди и мокрый снег. В воскресенье, кроме восточных областей, осадки не прогнозируются.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Ветер преобладает северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

23 ноября в западных областях ожидается небольшой снег, температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем будет около 0 градусов. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется сильный мокрый снег ночью, возможно налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег. Температура в этих регионах будет составлять от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории страны предполагаются умеренные, местами значительные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью и днем будет 3-8° тепла, а на востоке и юго-востоке поднимется до 8-13°. В Крыму ночью температура достигнет 8-13° тепла, днем - 11-16°.

В Карпатах 23 ноября будет небольшой снег. На дорогах западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областей ожидается гололедица.

24 ноября на востоке и юго-востоке Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории страны осадки не прогнозируются. Температура ночью составит 0–5° мороза, в западных областях – 3–8° мороза. Днем температура будет варьироваться от 3° мороза до 2° тепла, в южных регионах – 1–6° тепла. В Карпатах 24 ноября без осадков, с температурой ночью 7–12° мороза, днем 1–6° мороза.

В Киеве и области 23-24 ноября прогнозируется облачная погода. 23 ноября ночью возможен сильный мокрый снег с налипанием, днем местами небольшой снег. 24 ноября осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. В Киеве температура ночью и днем будет около 0° (ночью 24 ноября 2–4° мороза), в области – от 3° мороза до 2° тепла (ночью 24 ноября 0–5° мороза).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет постепенно накрывать регионы.

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